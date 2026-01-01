Даллас (х)

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Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
Хоккей
Радулов и Зуб набрали первые очки в третьем матче сезона НХЛ. В нем «Даллас» проиграл «Оттаве»
#Даллас (х)
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил
#Даллас (х)
Хоккей
«Даллас» стартует в сезоне НХЛ не раньше 19 января. Шесть игроков сдали положительные тесты на коронавирус
#Даллас (х)
Хоккей
Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
#Александр Радулов
Хоккей
Пойнт – лучший снайпер плей-офф НХЛ-2020. «Тампа» брала его на драфте под 79-м номером
#Брэйден Пойнт
Хоккей
«Тампа» – обладатель Кубка Стэнли 🏆
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:2 в пользу «Тампы»
#Даллас (х)
Хоккей
«Тампа» в третий раз победила «Даллас» в финале Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» победила «Даллас» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Кучеров набрал два очка
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа» обыграла «Даллас» во втором финале Кубка Стэнли, у Кучерова и Радулова – по два ассиста
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в первой игре финала Кубка Стэнли. Худобин – главная звезда матча
#Антон Худобин
Хоккей
Где смотреть финал Кубка Стэнли 🏒
#НХЛ
Хоккей
«Тампа» впервые за пять лет вышла в финал Кубка Стэнли
#Тампа-Бэй
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Хоккей
«Даллас» впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли
#Даллас (х)
Хоккей
У Худобина первый шатаут в плей-офф НХЛ, «Даллас» выиграл первый матч финала конференции
#Антон Худобин
Хоккей
«Даллас» впервые за 12 лет вышел в финал Запада
#Даллас (х)
Хоккей
У Гурьянова ассист за «Даллас», Наместников и Задоров сделали гол «Колорадо». У них будет седьмой матч
#НХЛ
Хоккей
Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
#НХЛ
Хоккей
Гурьянов сделал покер в плей-офф НХЛ – первым среди россиян
#Денис Гурьянов
Хоккей
Павелски – самый возрастной автор хет-трика в плей-офф НХЛ с 2002 года
#Джо Павелски
Хоккей
Атака «Далласа» в новом сезоне НХЛ – боль. Там резервист Гурьянов забивает чаще Радулова
#Денис Гурьянов
Хоккей
Радулов сделал первый хет-трик в НХЛ. Предыдущий матч он пропустил из-за опоздания на тренировку
#Александр Радулов