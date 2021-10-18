Радулов и Зуб набрали первые очки в третьем матче сезона НХЛ. В нем «Даллас» проиграл «Оттаве»

«Оттава» дома обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). У гостей сыграли первые очки набрали защитник Артем Зуб и форвард Александр Радулов.

Зуб провел на льду 20 минут 48 секунд и отдал ассист.

Радулов провел 19 минут 39 секунд и тоже отдал ассист.

Для обоих это третья игра сезона НХЛ. В двух предыдущих они не делали результативных действий.

Зуб регулярно вызывается в сборную России и ожидается на Олимпиаде в 2022 году. Он выигрывал со сборной золото 2018 года. Радулов не играл в ней с 2015 года. Он побеждал на двух ЧМ, но ни разу – на Олимпийских играх.