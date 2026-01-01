Артем Зуб

Лента
Новости
Последние новости
Хоккей
Радулов и Зуб набрали первые очки в третьем матче сезона НХЛ. В нем «Даллас» проиграл «Оттаве»
#Даллас (х)
Хоккей
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
#НХЛ
Хоккей
Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов
#Артем Зуб
Хоккей
Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой»
#Оттава (х)
Все новости