Артем Зуб
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Оттава (х)
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#Артем Зуб #НХЛ #Хоккей #Оттава (х)

Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов

01 февраля, 10:35

Первым в НХЛ для защитника «Оттавы» Артема Зуба стал матч против «Эдмонтона».

  • На счету Зуба голевой пас на 16-й минуте.
  • Он один раз пробил в створ, однажды применил силовой прием.
  • Общее время – 13 минут и 32 секунды.

«Оттава» проиграла «Эдмонтону» 5:8, причем восемь голов были забиты уже в первом периоде, который «Оттава» проиграла 3:5.

«Оттава» – последняя в Северном дивизионе с одной победой в девяти матчах.

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Комментарии (1)
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vladik12
01 февраля, 12:06

Феерический матч. "Славянский базар" какой-то.

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