Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов

Первым в НХЛ для защитника «Оттавы» Артема Зуба стал матч против «Эдмонтона».

На счету Зуба голевой пас на 16-й минуте.

Он один раз пробил в створ, однажды применил силовой прием.

Общее время – 13 минут и 32 секунды.

«Оттава» проиграла «Эдмонтону» 5:8, причем восемь голов были забиты уже в первом периоде, который «Оттава» проиграла 3:5.

«Оттава» – последняя в Северном дивизионе с одной победой в девяти матчах.