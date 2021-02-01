Артем Зуб
НХЛ
Хоккей
Оттава (х)
Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов
01 февраля, 10:35
Первым в НХЛ для защитника «Оттавы» Артема Зуба стал матч против «Эдмонтона».
- На счету Зуба голевой пас на 16-й минуте.
- Он один раз пробил в створ, однажды применил силовой прием.
- Общее время – 13 минут и 32 секунды.
«Оттава» проиграла «Эдмонтону» 5:8, причем восемь голов были забиты уже в первом периоде, который «Оттава» проиграла 3:5.
«Оттава» – последняя в Северном дивизионе с одной победой в девяти матчах.
Комментарии (1)
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01 февраля, 12:06
0
Феерический матч. "Славянский базар" какой-то.
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