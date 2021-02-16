НХЛ
Хоккей
Артем Зуб
Евгений Дадонов
Оттава (х)
Торонто (х)
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
6 часов назад
«Оттава» выиграла у «Торонто» со счетом 6:5. Матч закончился в овертайме.
Как все развивалось:
- 19:01 второго периода. Мэттьюс сделал счет 5:1 в пользу «Торонто».
- 19:51 второго периода. Пол из «Оттавы» забросил в меньшинстве.
- 00:41 третьего периода. Первый гол в НХЛ от Зуба.
- 05:52 третьего периода. Браун еще больше сократил разрыв – 4:5.
- 17:59 третьего периода. Дадонов перевел матч в овертайм.
- 02:19 овертайма. Дадонов забросил победную шайбу.
«Оттава» – последняя команда дивизиона. В этом сезоне она набрала девять очков за 17 матчей. Для «Оттавы» эта победа стала второй подряд.
«Торонто» лидирует в дивизионе. Клуб имеет 24 очка за 16 игр. До этого «Торонто» проиграл «Монреалю» (1:2). 16 января «Оттава» его уже обыгрывала (5:3).
Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов
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