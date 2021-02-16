«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме

«Оттава» выиграла у «Торонто» со счетом 6:5. Матч закончился в овертайме.

Как все развивалось:

19:01 второго периода . Мэттьюс сделал счет 5:1 в пользу «Торонто».

. Мэттьюс сделал счет 5:1 в пользу «Торонто». 19:51 второго периода . Пол из «Оттавы» забросил в меньшинстве.

. Пол из «Оттавы» забросил в меньшинстве. 00:41 третьего периода . Первый гол в НХЛ от Зуба.

. Первый гол в НХЛ от Зуба. 05:52 третьего периода . Браун еще больше сократил разрыв – 4:5.

. Браун еще больше сократил разрыв – 4:5. 17:59 третьего периода . Дадонов перевел матч в овертайм.

. Дадонов перевел матч в овертайм. 02:19 овертайма. Дадонов забросил победную шайбу.

«Оттава» – последняя команда дивизиона. В этом сезоне она набрала девять очков за 17 матчей. Для «Оттавы» эта победа стала второй подряд.

«Торонто» лидирует в дивизионе. Клуб имеет 24 очка за 16 игр. До этого «Торонто» проиграл «Монреалю» (1:2). 16 января «Оттава» его уже обыгрывала (5:3).

Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов