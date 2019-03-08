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#Александр Радулов #НХЛ #Даллас (х) #Колорадо

Радулов сделал первый хет-трик в НХЛ. Предыдущий матч он пропустил из-за опоздания на тренировку

08 марта 2019, 09:46

Нападающий «Далласа» Александр Радулов принес команде победу в игре с «Колорадо» (4:0). Он забросил по шайбе в каждом из периодов.

Дважды от него пропустил российский вратарь Семен Варламов, еще один раз Радулов забил в пустые ворота.

6 марта Радулов не играл с «Рейнджерс» (1:0), а теперь рассказал правду о причинах отсутствия.

«Все мы люди. Я просто проспал и пришел немного позже. Правила едины для всех, так что все уже в прошлом. Я с этим разберусь», - приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.  
 

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