Радулов сделал первый хет-трик в НХЛ. Предыдущий матч он пропустил из-за опоздания на тренировку

Дважды от него пропустил российский вратарь Семен Варламов, еще один раз Радулов забил в пустые ворота.

6 марта Радулов не играл с «Рейнджерс» (1:0), а теперь рассказал правду о причинах отсутствия.

«Все мы люди. Я просто проспал и пришел немного позже. Правила едины для всех, так что все уже в прошлом. Я с этим разберусь», - приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

