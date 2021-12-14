Антон Худобин
НХЛ
Даллас (х)
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
час назад
Об этом рассказал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. Любой клуб НХЛ может бесплатно забрать вратаря Антона Худобина. Если переход не случится, «Даллас» может отправить Худобина в фарм-клуб.
- Ему 35 лет. Первый клуб Худобина в НХЛ – «Миннесота», куда он перешел в 2007 году. После этого играл за «Бостон», «Каролину» и «Анахайм».
- Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В этом сезоне он провел в НХЛ семь матчей, в которых пропустил 23 шайбы.
- В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России, но не провел на турнире ни одного матча.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые