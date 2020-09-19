Где смотреть финал Кубка Стэнли 🏒

В финале Кубка Стэнли сыграют «Тампа-Бэй» и «Даллас». Матчи покажет «Яндекс.Эфир». Смотреть можно тут.

Расписание трансляций пока доступно только на четыре игры. Серия может продлиться максимум семь. Даты возможных матчей есть у НХЛ.

Точно будут:

20 сентября. 03:00

22 сентября. 03:00

24 сентября. 03:00

26 сентября. 03:00

«Тампа» и «Даллас» выигрывали Кубок Стэнли по одному разу. В 2015 году «Тампа» доходила до финала, но проиграла «Чикаго».

Кубок Стэнли-2020 точно выиграет русский вратарь – Андрей Василевский («Тампа») или Антон Худобин («Даллас»). Всего в финале сыграют шесть россиян.