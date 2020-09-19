НХЛ
Хоккей
Тампа-Бэй
Даллас (х)
Где смотреть финал Кубка Стэнли 🏒
19 сентября, 22:21
В финале Кубка Стэнли сыграют «Тампа-Бэй» и «Даллас». Матчи покажет «Яндекс.Эфир». Смотреть можно тут.
Расписание трансляций пока доступно только на четыре игры. Серия может продлиться максимум семь. Даты возможных матчей есть у НХЛ.
Точно будут:
- 20 сентября. 03:00
- 22 сентября. 03:00
- 24 сентября. 03:00
- 26 сентября. 03:00
«Тампа» и «Даллас» выигрывали Кубок Стэнли по одному разу. В 2015 году «Тампа» доходила до финала, но проиграла «Чикаго».
Кубок Стэнли-2020 точно выиграет русский вратарь – Андрей Василевский («Тампа») или Антон Худобин («Даллас»). Всего в финале сыграют шесть россиян.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые