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#НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй #Даллас (х)

Где смотреть финал Кубка Стэнли 🏒

19 сентября, 22:21

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В финале Кубка Стэнли сыграют «Тампа-Бэй» и «Даллас». Матчи покажет «Яндекс.Эфир». Смотреть можно тут.

Расписание трансляций пока доступно только на четыре игры. Серия может продлиться максимум семь. Даты возможных матчей есть у НХЛ.

Точно будут:

  • 20 сентября. 03:00
  • 22 сентября. 03:00
  • 24 сентября. 03:00
  • 26 сентября. 03:00

«Тампа» и «Даллас» выигрывали Кубок Стэнли по одному разу. В 2015 году «Тампа» доходила до финала, но проиграла «Чикаго».

Кубок Стэнли-2020 точно выиграет русский вратарь – Андрей Василевский («Тампа») или Антон Худобин («Даллас»). Всего в финале сыграют шесть россиян.

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