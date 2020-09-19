Драма финала НХЛ – это тренер против бывшего помощника, который его обучал
«Даллас» – первый финал Кубка Стэнли за 20 лет.
«Тампа» – первый финал Кубка Стэнли за 5 лет.
Но это ерунда. Сила сюжета этой афиши в другом. Главный тренер «Тампы» Джон Купер поборется за победу с тренером «Далласа» Риком Боунессом, который до этого пять лет был его помощником.
В истории НХЛ это первая подобная встреча
Карьера главного тренера «Тампы» началась с коллеги – он предложил поработать со школьной командой, в которой играл сын
Джон Купер – юрист. В 1998-м он учился на спортивного агента и ломился с предложениями к молодым игрокам НХЛ. Уже тогда он мечтал увидеть свою фамилию на Кубке Стэнли – но в жизни вокруг было ноль предпосылок к такому. Во время обучения он начал тренировать любительские и детские команды. Старт дал коллега, который предложил подработать на тренировках школьной команды, в которой занимался его сын:
«Джон смотрел много хоккея и отлично понимал игру. Через четыре тренировки он мне сказал: «Наверное, это может быть шуткой, но мне понравилось. Вот бы сделать тренерскую карьеру в хоккее». Шутка оказалось правдой».
Бывший игрок «Сент-Луиса» Келли Чейз знал Купера с детства – он посоветовал ему пробиваться в региональные турниры. Дальше – контакты со вторыми командами и карьера в АХЛ.
2013-й. Джон Купер, у которого до этого не было самостоятельного опыта работы с командой из НХЛ, пришел из фарм-клуба «Тампы» в основной. Сразу же с Купером в команде появился и Рик Боунесс. На тот момент Куперу было 46, Боунессу – 58.
Купер говорил:
«Я доверяю этому человеку. Он очень опытен, он знает об обороне все. Однажды я пришел к нам в кабинет и озвучил тактику на матч. Он задумался, замолчал на пять минут, а потом сказал: «Джон, ты все понял не так, как в действительности».
Боунесс начал карьеру тренера НХЛ в 1989-м, а в «Тампе» провел в этом статусе 2000-ю игру. Купер считался главным, но Боунесс был его учителем. Вместе они дважды выходили в финал Восточной конференции.
Купер ценил Боунесса, но сотрудничество закончилось спустя пять лет – генеральному менеджеру «Тампы» Стиву Айзерману не понравилось, как команда действовала в обороне в сезоне-2017/18. Она дошла до финала конференции, где ее выбил «Вашингтон» – 4:3 в серии. Купер не отбил учителя и дал ему уйти.
Боунесс пришел в «Даллас» тоже помощником тренера, а потом заменил главного – того выгнали за алкоголизм и недостойное поведение
Джим Монтгомери проработал в «Далласе» год, сильно запил, позором ушел в декабре-2019 и через месяц лег в реабилитационный центр. Новым тренером стал Рик Боунесс, который весь год закрывал за Монтгомери дыры.
Сила истории – последний полный сезон в НХЛ как главный тренер он провел 25 лет назад с «Оттавой». Дальше его карьера складывалась так:
- 1997-й – стал главным в «Айлендерс» посреди сезона, дошел до плей-офф, начал в следующем сезоне, но потом его уволили.
- В сезоне-2003/04 был главным в «Финиксе», а потом его уволили.
- Дальше только помощник: в «Финиксе», «Ванкувере» и «Тампе».
Предложению «Далласа» он сначала не поверил: «Я думал, я буду помощником или меня уволят. Я даже переспросил у руководства. Они подтвердили».
Главной фишкой Боунесса считается отличные отношения ровно со всеми игроками. Несколько слов о нем от игроков «Далласа»:
1. Джейми Бенн: «Он тренер, ради которого ты хочешь сделать все, выжать себя полностью. Ты хочешь рисковать ради него».
2. Джоэл Хэнли: «Когда он говорит, вы просто слушаете. Молчите и слушаете. Вы уважаете Рика, потому что он безумно уважает вас».
3. Вот слова Дэнни Бриера, с которым они вместе пересекались в «Финиксе»: «Есть тренеры, которые могут быть только помощниками. А есть тренеры, которые могут быть только главными. У Рика есть качества и для той роли, и для другой. Он особенный. Он всегда знает, как настроить команду. И не важно: ветеран ты или молодой игрок – ты будешь убивать за Рика».
4. Коди Ходжсон играл в «Ванкувере», когда Боунесс был помощником Алена Виньо: «Рик – хороший человек. Ты попал в аварию? Поссорился с девушкой? Не везет на льду? Подойдите к Боунессу и расскажите ему об этом. Он будет для вас лучшим другом во время этого диалога».
Сейчас Боунессу 65, и он на пути к самой большой победе в своей карьере:
«Я очень жду эти матчи. Честно говоря, это огромная ностальгия для меня. Я очень хочу победить, как и вся команда. Для меня будет очень сложной встреча с Джоном Купером. Он отличный тренер, я это понял с самого первого дня работы с ним».