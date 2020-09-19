Драма финала НХЛ – это тренер против бывшего помощника, который его обучал

Карьера главного тренера «Тампы» началась с коллеги – он предложил поработать со школьной командой, в которой играл сын

Джон Купер – юрист. В 1998-м он учился на спортивного агента и ломился с предложениями к молодым игрокам НХЛ. Уже тогда он мечтал увидеть свою фамилию на Кубке Стэнли – но в жизни вокруг было ноль предпосылок к такому. Во время обучения он начал тренировать любительские и детские команды. Старт дал коллега, который предложил подработать на тренировках школьной команды, в которой занимался его сын:

«Джон смотрел много хоккея и отлично понимал игру. Через четыре тренировки он мне сказал: «Наверное, это может быть шуткой, но мне понравилось. Вот бы сделать тренерскую карьеру в хоккее». Шутка оказалось правдой».

Бывший игрок «Сент-Луиса» Келли Чейз знал Купера с детства – он посоветовал ему пробиваться в региональные турниры. Дальше – контакты со вторыми командами и карьера в АХЛ.