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Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
2 часа назад
Хоккеист Александр Радулов с 2015 года перечислял деньги в банк, у которого отозвана финансовая лицензия. Название банка пока не упоминалось.
«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», – сказал его адвокат Сергей Ташков.
Александру Радулову 34 года. Прошлый сезон он провел в НХЛ в составе «Далласа». До этого играл за «Монреаль» и ЦСКА.
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