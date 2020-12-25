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#Александр Радулов #НХЛ #Хоккей #Даллас (х)

Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей

2 часа назад

Хоккеист Александр Радулов с 2015 года перечислял деньги в банк, у которого отозвана финансовая лицензия. Название банка пока не упоминалось.

«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», – сказал его адвокат Сергей Ташков.

Александру Радулову 34 года. Прошлый сезон он провел в НХЛ в составе «Далласа». До этого играл за «Монреаль» и ЦСКА.

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