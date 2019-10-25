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Александр Радулов
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#Денис Гурьянов #НХЛ #Хоккей #Александр Радулов #Даллас (х)

Атака «Далласа» в новом сезоне НХЛ – боль. Там резервист Гурьянов забивает чаще Радулова

25 октября 2019, 11:40

твиттер Далласа

До этой осени Александр Радулов всегда был одним из лидеров «Далласа». Теперь что-то не так: за 12 игр нового сезона Радулов набрал только четыре очка (1+3). Одна шайба для лидера команды – слабый результат. Логично, что за этим следуют и поражения самого «Далласа». Команда проиграла уже восемь матчей на старте сезона.

Сейчас у «Далласа» номинально все налаживается. Три победы подряд хотя бы немного исправляют общую ситуацию. Только совпали они не с прогрессом звезд, а с возвращением из АХЛ Дениса Гурьянова. Да, это еще один российский хоккеист из «Далласа». Да, он в команде уже третий сезон, но почти не набирает очки и постоянно катается между лигами.

За один матч с «Анахаймом» Гурьянов перекрыл статистику Радулова по голам. Гурьянов оформил дубль, «Даллас» выиграл со счетом 2:1. Гурьянова признали первой звездой матча. Это первый дубль в его карьере в НХЛ.

В этом сезоне Гурьянов играет в среднем по 10 минут. Радулов проводит на площадке минимум по 17. Гурьянова регулярно отсылают в АХЛ. Радулов – основной игрок «Далласа», от которого всегда ждут голов. 

Пугает и общая результативность «Далласа»: только в трех матчах из 12 команда забросила больше двух шайб.

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