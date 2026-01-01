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Андрей Василевский
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Андрей Василевский
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Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
Хоккей
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
#Россия (х)
Хоккей
Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Василевский выиграли Кубок Стэнли с «Тампой»
#НХЛ
Хоккей
Василевский стал вторым в голосовании за лучшего вратаря сезона НХЛ. Первый – Флери
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский выиграл 43-й матч в плей-офф НХЛ и установил рекорд по победам среди вратарей из России
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, завершившим три серии подряд матчами без пропущенных шайб
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» разгромно проиграла «Флориде». Василевский оставил шайбу сопернику перед вторым голом
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
#Андрей Василевский
Хоккей
У Василевского 12 побед подряд – это рекорд «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
У Василевского 11 побед за «Тампу» подряд – это повторение клубного рекорда
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ с сериями из десяти побед в трех сезонах подряд
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский – обладатель рекордной сухой серии в истории «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский отыграл на ноль три матча подряд. Это рекорд «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели НХЛ. Он отразил 79 бросков из 81 в трех матчах и оформил два шатаута
#Андрей Василевский
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
Хоккей
«Тампа» – обладатель Кубка Стэнли 🏆
#Тампа-Бэй
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
В НХЛ раздали награды: «Харт Трофи» взял Драйзайтль, Макар – лучший новичок
#НХЛ
Хоккей
Василевский стал шестым вратарем в истории НХЛ, который идет без поражений в основное время более чем в 21 матчем подряд
#Андрей Василевский
Хоккей
Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в матче всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампой»: три причины, почему это важно
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь
#НХЛ
Хоккей
Россия в пятый раз взяла бронзу на ЧМ по хоккею
#ЧМ-2019 (хоккей)