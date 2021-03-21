У Василевского 11 побед за «Тампу» подряд – это повторение клубного рекорда

В сезоне-2018/19 Луи Доминге победил 11 раз подряд и установил рекорд «Тампы» по этому показателю.

Сезон-2020/21. «Тампа» побеждает «Чикаго» 4:1. И для Андрея Василевского это тоже 11-я победа в НХЛ подряд (повторение клубного рекорда). В последний раз «Тампа» проигрывала с Андреем Василевским в воротах 12 февраля – влетела «Флориде» 2:5.

«Тампа» проводит удачный сезон. На данный момент она идет на первом месте Центрального дивизиона с 46 очками после 30 игр. Пока что это лучший показатель в НХЛ. Для Василевского этот сезон – седьмой в составе «Тампы» в НХЛ. Пока что у него 20 побед в 24 играх в этом сезоне.