Андрей Василевский
НХЛ
Тампа-Бэй
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#Андрей Василевский #НХЛ #Тампа-Бэй

Василевский выиграл 43-й матч в плей-офф НХЛ и установил рекорд по победам среди вратарей из России

3 часа назад

«Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ (2:1 в матче, 2:1 в серии). В воротах «Тампы» сыграл Андрей Василевский:

  • Для него это 43-я победа в 72 матчах плей-офф. Ни один вратарь из России не побеждал так часто.
  • Предыдущий рекорд был у Евгения Набокова – 42 победы в 86 матчах.

Василевский играет в НХЛ с сезона-2014/15, все это время – за «Тампу». Впервые сыграл в плей-офф в том же сезоне и с тех пор регулярно попадает в него с клубом. В 2020-м «Тампа» победила в финале.

Рекорд по числу побед в плей-офф принадлежит канадцу Патрику Руа (151). Василевский в общем рейтинге идет на 27-м месте, а среди активных игроков – на восьмом.

Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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