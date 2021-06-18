Василевский выиграл 43-й матч в плей-офф НХЛ и установил рекорд по победам среди вратарей из России

«Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ (2:1 в матче, 2:1 в серии). В воротах «Тампы» сыграл Андрей Василевский:

Для него это 43-я победа в 72 матчах плей-офф. Ни один вратарь из России не побеждал так часто.

Предыдущий рекорд был у Евгения Набокова – 42 победы в 86 матчах.

Василевский играет в НХЛ с сезона-2014/15, все это время – за «Тампу». Впервые сыграл в плей-офф в том же сезоне и с тех пор регулярно попадает в него с клубом. В 2020-м «Тампа» победила в финале.

Рекорд по числу побед в плей-офф принадлежит канадцу Патрику Руа (151). Василевский в общем рейтинге идет на 27-м месте, а среди активных игроков – на восьмом.