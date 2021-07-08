Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ

«Тампа» обыграла «Монреаль» в пятом матче Кубка Стэнли, довела счет в серии до 4:1 в свою пользу – и стала победителем плей-офф НХЛ. В этом успехе напрямую поучаствовал вратарь Андрей Василевский: он провел все пять матчей в серии.

Сразу после финальной игры НХЛ признала Василевского самым ценным игроком плей-офф. В этом розыгрыше Кубка Стэнли он отыграл 23 матча, пропустил 43 шайбы – у него 16 побед при пяти шатаутах.