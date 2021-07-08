Андрей Василевский
НХЛ
Тампа-Бэй (х)
Монреаль (х)
Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ
08 июля, 10:35
«Тампа» обыграла «Монреаль» в пятом матче Кубка Стэнли, довела счет в серии до 4:1 в свою пользу – и стала победителем плей-офф НХЛ. В этом успехе напрямую поучаствовал вратарь Андрей Василевский: он провел все пять матчей в серии.
Сразу после финальной игры НХЛ признала Василевского самым ценным игроком плей-офф. В этом розыгрыше Кубка Стэнли он отыграл 23 матча, пропустил 43 шайбы – у него 16 побед при пяти шатаутах.
- Василевский играет за «Тампу» с 2014-го.
- Он дважды брал Кубок Стэнли – в прошлом и в этом сезонах.
- Василевский – 14-й вратарь в истории НХЛ, который стал самым ценным игроком плей-офф. И первый с 2012 года.
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