Василевский продлил контракт с «Тампой»: три причины, почему это важно

Андрей Василевский – один из самых талантливых россиян в НХЛ

В прошлом сезоне он выиграл «Везину» – приз лучшему вратарю лиги. Его «Тампа Бэй» взяла Президентский кубок со 128 очками, пропустив 222 шайбы в 82 встречах.

Как результат, у Василевского вполне могли появиться другие варианты. Но он, как и Никита Кучеров, надолго останется в команде: «Это единственное место, где он хотел бы играть», – сообщает агент.

Контракт подписан на очень крупную сумму

Игрок будет получать 9,5 миллионов долларов в год – это почти в три раза больше его нынешнего контракта.

Эта сумма сравнима с лучшими зарплатами НХЛ: например, Александр Овечкин получает 10 миллионов в год, а самый высокооплачиваемый игрок, Джон Таварес, – 15,9.

«Тампа» очень сильно потратилась на этот контракт

Из-за этого упали шансы не только подписать новых игроков, но и сохранить предыдущих.

Например, Брэйдена Пойнта: 23-летний канадец с 2016 года выступает за «Тампу», и в конце июня его прошлый контракт закончился. В прошлом сезоне он забросил 41 шайбу: это девятый показатель в лиге.





