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#Андрей Василевский #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй

У Василевского 12 побед подряд – это рекорд «Тампы»

6 часов назад

«Тампа» обыграла «Даллас» – 2:1. Для Андрея Василевского, признанного первой звездой встречи, это была 12 победа подряд:

  • Это рекорд клуба. Предыдущий (11) принадлежал Луи Доминге в сезоне-2018/19.
  • До рекорда НХЛ Василевскому нужно победить еще дважды подряд. Сергей Бобровский победил 14 раз подряд в сезоне-2016/17.

Василевский после победы над «Далласом» сказал:

«Несколько ребят говорили мне после предыдущей моей игры и перед этим матчем, что сегодня может случиться рекорд. Я же просто не думаю об этом. Я просто стараюсь делать свою работу, работать усердно и выполнять свой план перед матчем, чтобы показывать свою лучшую игру каждый вечер».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
пресс-служба НХЛ
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