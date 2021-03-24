У Василевского 12 побед подряд – это рекорд «Тампы»

«Тампа» обыграла «Даллас» – 2:1. Для Андрея Василевского, признанного первой звездой встречи, это была 12 победа подряд:

Это рекорд клуба. Предыдущий (11) принадлежал Луи Доминге в сезоне-2018/19.

До рекорда НХЛ Василевскому нужно победить еще дважды подряд. Сергей Бобровский победил 14 раз подряд в сезоне-2016/17.

Василевский после победы над «Далласом» сказал:

«Несколько ребят говорили мне после предыдущей моей игры и перед этим матчем, что сегодня может случиться рекорд. Я же просто не думаю об этом. Я просто стараюсь делать свою работу, работать усердно и выполнять свой план перед матчем, чтобы показывать свою лучшую игру каждый вечер».