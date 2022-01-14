Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ

НХЛ объявила составы четырех команд на Матч всех звезд 5 февраля. В составы попали три игрока из России: нападающие Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.

Атлантический дивизион

Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»).

Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»).

Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»).

Столичный дивизион

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).

Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»)

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»).

Центральный дивизион

Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).

Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).

Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо», капитан), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»).

Тихоокеанский дивизион

Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).

Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).

Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»).

Еще по одному игроку в каждую команду выберут болельщики. На попадание претендуют 32 хоккеиста, в том числе Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Евгений Свечников («Каролина»).

Матч пройдет в формате «три на три» и будет состоять из трех игр – сначала команды играют два полуфинала, потом финал. Это будет первый Матч всех звезд с 2020 года. В 2021-м его не проводили из-а коронавируса.



