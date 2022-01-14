НХЛ
Александр Овечкин
Андрей Василевский
Кирилл Капризов
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
2 часа назад
НХЛ объявила составы четырех команд на Матч всех звезд 5 февраля. В составы попали три игрока из России: нападающие Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.
Атлантический дивизион
- Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»).
- Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»).
- Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»).
Столичный дивизион
- Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).
- Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»)
- Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»).
Центральный дивизион
- Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).
- Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).
- Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо», капитан), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»).
Тихоокеанский дивизион
- Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).
- Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).
- Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»).
Еще по одному игроку в каждую команду выберут болельщики. На попадание претендуют 32 хоккеиста, в том числе Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Евгений Свечников («Каролина»).
Матч пройдет в формате «три на три» и будет состоять из трех игр – сначала команды играют два полуфинала, потом финал. Это будет первый Матч всех звезд с 2020 года. В 2021-м его не проводили из-а коронавируса.
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