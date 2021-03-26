Андрей Василевский
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Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
9 часов назад
«Даллас» обыграл «Тампу» в матче НХЛ со счетом 4:3. В воротах у гостей играл Андрей Василевский.
- Он отразил 37 бросков из 41 и проиграл впервые за последние 13 матчей.
- Его победная серия началась 23 февраля игрой с «Каролиной» (4:2). С тех пор он сначала повторил клубный рекорд по победам подряд (11), а потом обновил его (12).
- Еще он стал первым вратарем в истории лиги, который в третьем сезоне подряд побеждал в 10+ матчах.
- Рекордные серии в истории НХЛ длились 14 игр. Всего в лиге было четыре вратаря, достигавших такой отметки. В последний раз – Сергей Бобровский («Коламбус», 2016/2017).
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