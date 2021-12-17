Андрей Василевский
НХЛ
Тампа-Бэй
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#Андрей Василевский #НХЛ #Тампа-Бэй

Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год

5 часов назад

«Тампа» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Вратарь Андрей Василевский провел очередной победный матч:

  • 6 побед подряд
  • 16 побед в сезоне (лучший в лиге)
  • 63 победы в календарном году (лучший в истории лиги).

Василевский выиграл 63 из 88 матчей за календарный год и обновил рекорд НХЛ. Предыдущее достижение Марка-Андре Флери (62 победы в 98 матчах) держалось с 2009 года.

Василевский в 2021 году выиграл второй подряд Кубок Стэнли и получил приз самому ценному игроку плей-офф.

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Источник:
НХЛ
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