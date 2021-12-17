Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год

«Тампа» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Вратарь Андрей Василевский провел очередной победный матч:

6 побед подряд

16 побед в сезоне (лучший в лиге)

63 победы в календарном году (лучший в истории лиги).

Василевский выиграл 63 из 88 матчей за календарный год и обновил рекорд НХЛ. Предыдущее достижение Марка-Андре Флери (62 победы в 98 матчах) держалось с 2009 года.

Василевский в 2021 году выиграл второй подряд Кубок Стэнли и получил приз самому ценному игроку плей-офф.