Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, завершившим три серии подряд матчами без пропущенных шайб

Андрей Василевский сыграл в матче «Тампы» и «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ (2:0, счет в серии – 4:1).

Он отразил 29 бросков из 29, сделав шатаут и став первой звездой матча. Это третья серия плей-офф подряд, которую Василевский завершает матчем без пропущенных шайб. Ни одному вратарю в истории НХЛ это прежде не удавалось.

✅ Финал. «Тампа» – «Даллас», шестой матч серии – 2:0.

✅ Первый раунд. «Тампа» – «Флорида», шестой матч серии – 4:0. Май-2021

✅ Второй раунд. «Тампа» – «Каролина», пятый матч серии – 2:0.

В НХЛ только пять действующих вратарей с тремя и более штатутами в серии. Но только Василевский завершал серии матчами без пропущенных голов.

У Василевского после этого матча 41 победа в плей-офф НХЛ. Среди вратарей из России только у Евгения Набокова было больше – 42.