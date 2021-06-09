Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, завершившим три серии подряд матчами без пропущенных шайб
Андрей Василевский сыграл в матче «Тампы» и «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ (2:0, счет в серии – 4:1).
Он отразил 29 бросков из 29, сделав шатаут и став первой звездой матча. Это третья серия плей-офф подряд, которую Василевский завершает матчем без пропущенных шайб. Ни одному вратарю в истории НХЛ это прежде не удавалось.
✅ Финал. «Тампа» – «Даллас», шестой матч серии – 2:0.
✅ Первый раунд. «Тампа» – «Флорида», шестой матч серии – 4:0. Май-2021
✅ Второй раунд. «Тампа» – «Каролина», пятый матч серии – 2:0.
В НХЛ только пять действующих вратарей с тремя и более штатутами в серии. Но только Василевский завершал серии матчами без пропущенных голов.
У Василевского после этого матча 41 победа в плей-офф НХЛ. Среди вратарей из России только у Евгения Набокова было больше – 42.
- «Тампа» после победы над «Каролиной» вышла в полуфинал. Пока ее соперник не определился.
- В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.