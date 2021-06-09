Андрей Василевский
НХЛ
Тампа-Бэй
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#Андрей Василевский #НХЛ #Тампа-Бэй

Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, завершившим три серии подряд матчами без пропущенных шайб

8 часов назад

Андрей Василевский сыграл в матче «Тампы» и «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ (2:0, счет в серии – 4:1).

Он отразил 29 бросков из 29, сделав шатаут и став первой звездой матча. Это третья серия плей-офф подряд, которую Василевский завершает матчем без пропущенных шайб. Ни одному вратарю в истории НХЛ это прежде не удавалось.

Финал. «Тампа» – «Даллас», шестой матч серии – 2:0.

Первый раунд. «Тампа» – «Флорида», шестой матч серии – 4:0. Май-2021

Второй раунд. «Тампа» – «Каролина», пятый матч серии – 2:0.

В НХЛ только пять действующих вратарей с тремя и более штатутами в серии. Но только Василевский завершал серии матчами без пропущенных голов.

У Василевского после этого матча 41 победа в плей-офф НХЛ. Среди вратарей из России только у Евгения Набокова было больше – 42.

  • «Тампа» после победы над «Каролиной» вышла в полуфинал. Пока ее соперник не определился. 
  • В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.
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Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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