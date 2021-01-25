Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Артемий Панарин
Андрей Василевский
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Артемий Панарин #Вашингтон #Андрей Василевский

Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый

вчера, 21:43

Forbes показал топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ за сезон. Так выглядит топ-4:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 16 млн евро. 13 млн – зарплата+3 млн от спонсоров.

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 15,2 млн евро: 10,7+4,5.

3. Митч Марнер («Торонто») – 15=12,3+2,7.

4. Александр Овечкин («Вашингтон») – 13,2 млн евро. 8,2 млн – зарплата Овечкина, 5 млн – спонсорские.

В десятку попали: Артемий Панарин – шестая строчка (11,2 млн евро = 10,7+0,5), Андрей Василевский – десятый (10,1 млн евро = 9,8+0,25).

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