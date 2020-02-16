Андрей Василевский
НХЛ
Хоккей
Тампа-Бэй (х)
Василевский стал шестым вратарем в истории НХЛ, который идет без поражений в основное время более чем в 21 матчем подряд
16 февраля 2020, 10:02
Топ по этому показателю выглядит так:
1. Пита Питерса («Филадельфия», сезон-1979/80) – 27 матчей.
2-3. Гленн Реш («Айлендерс», 1979 год) – 23 матча.
2-3. Фрэнк Бримсек («Бостон», 1941 год) – 23 матча.
4-6. Роберто Луонго («Ванкувер», сезон-2010/11) – 21 матч.
4-6. Криса Осгуда («Детройт», 1996 год) – 21 матч.
4-6. Андрей Василевский («Тампа», сезон-2019/20) – 21 матч.
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