Вегас (х)

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Хоккей
Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений
#Олимпиада-2022
Хоккей
«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов
#Джек Айкел
Хоккей
НХЛ и «Вегас» представили лого Матча всех звезд 2022 года. Его сделали в стилистике неоновых огней города
#Вегас (х)
Хоккей
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. В регулярном сезоне он был 18-м по очкам
#Монреаль
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
«Вегас» стал первым клубом сезона НХЛ, вышедшим в плей-офф. Он попадает туда в каждом розыгрыше с момента дебюта
#Вегас (х)
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Хоккей
Флери из «Вегаса» – четвертый вратарь по победам в НХЛ
#Марк-Андре Флери
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче НХЛ на открытом воздухе. Он прерывался из-за растаявшего льда
#НХЛ
Хоккей
Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед
#НХЛ
Хоккей
Хоккеисты «Вегаса» сыграли с «Анахаймом» в хромированных под золото шлемах
#Вегас (х)
Хоккей
В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
#Егор Шарангович
Хоккей
НХЛ выбрала матчи на открытом воздухе – их будет два, состоятся в феврале
#НХЛ
Хоккей
«Даллас» впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли
#Даллас (х)
Хоккей
Радулов забросил победную шайбу в овертайме. Худобин – первая звезда игры с «Вегасом»
#Даллас
Хоккей
«Даллас» впервые за 12 лет вышел в финал Запада
#Даллас (х)
Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ