Вегас (х)
НХЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вегас (х) #НХЛ

НХЛ и «Вегас» представили лого Матча всех звезд 2022 года. Его сделали в стилистике неоновых огней города

2 часа назад

сайт «Вегаса»

Организаторы Матча всех звезд НХЛ представили официальный логотип игры, которая пройдет в Лас-Вегасе в феврале 2022 года.

Логотип «вдохновлен блеском и гламуром неоновых огней и вывесок». Организаторы утверждают, что использовали при разработке стиль вывесок отелей и казино. В лого использовали черные, красные и золотые цвета «Вегаса», который принимает матч.

  • Матч всех звезд пройдет 5 февраля и будет первым с 2020 года. Из-за пандемии коронавируса НХЛ отменила игру 2021 года.
  • После этой игры в НХЛ наступит олимпийская пауза. На время нее лига отпустит хоккеистов на Олимпиаду.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Вегаса»
Еще по теме
Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вегас (х)
#НХЛ