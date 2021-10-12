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НХЛ
НХЛ и «Вегас» представили лого Матча всех звезд 2022 года. Его сделали в стилистике неоновых огней города
2 часа назад
Организаторы Матча всех звезд НХЛ представили официальный логотип игры, которая пройдет в Лас-Вегасе в феврале 2022 года.
Логотип «вдохновлен блеском и гламуром неоновых огней и вывесок». Организаторы утверждают, что использовали при разработке стиль вывесок отелей и казино. В лого использовали черные, красные и золотые цвета «Вегаса», который принимает матч.
- Матч всех звезд пройдет 5 февраля и будет первым с 2020 года. Из-за пандемии коронавируса НХЛ отменила игру 2021 года.
- После этой игры в НХЛ наступит олимпийская пауза. На время нее лига отпустит хоккеистов на Олимпиаду.
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