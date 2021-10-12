НХЛ и «Вегас» представили лого Матча всех звезд 2022 года. Его сделали в стилистике неоновых огней города

Организаторы Матча всех звезд НХЛ представили официальный логотип игры, которая пройдет в Лас-Вегасе в феврале 2022 года.

Логотип «вдохновлен блеском и гламуром неоновых огней и вывесок». Организаторы утверждают, что использовали при разработке стиль вывесок отелей и казино. В лого использовали черные, красные и золотые цвета «Вегаса», который принимает матч.