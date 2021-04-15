Марк-Андре Флери
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Флери из «Вегаса» – четвертый вратарь по победам в НХЛ
36 минут назад
«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» (6:2), а для вратаря Марка-Андре Флери эта победа стала 485-й в карьере в НХЛ. В лиге он проводит 17-й сезон: 14 лет выступал за «Питтбсург», после чего перебрался в «Вегас».
По количеству побед в НХЛ среди вратарей он вышел на четвертое место:
1. Мартин Бродер – 691.
2. Патрик Руа – 551.
3. Патрик Луонго – 489.
4. Марк-Андре Флери – 485.
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