Марк-Андре Флери
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#Марк-Андре Флери #НХЛ #Хоккей #Вегас (х)

Флери из «Вегаса» – четвертый вратарь по победам в НХЛ

36 минут назад

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» (6:2), а для вратаря Марка-Андре Флери эта победа стала 485-й в карьере в НХЛ. В лиге он проводит 17-й сезон: 14 лет выступал за «Питтбсург», после чего перебрался в «Вегас».

По количеству побед в НХЛ среди вратарей он вышел на четвертое место:

1. Мартин Бродер – 691.

2. Патрик Руа – 551.

3. Патрик Луонго – 489.

4. Марк-Андре Флери – 485.

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Источник:
пресс-служба НХЛ
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