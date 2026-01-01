Вегас (х)

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«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами
#Антон Худобин
Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол
#Марк-Андре Флери
Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца
#НХЛ
#НХЛ
Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года
#Никита Гусев