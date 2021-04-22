«Вегас» стал первым клубом сезона НХЛ, вышедшим в плей-офф. Он попадает туда в каждом розыгрыше с момента дебюта

«Вегасу» перед матчем с «Сан-Хосе» не хватало одного очка для выхода в плей-офф. Ему достаточно было не проиграть в основное время.

Он стал первой командой в лиге, вышедшей в эту стадию турнира в текущем сезоне. Всего в нее попадают 16 команд – по четыре лучших от каждого дивизиона.

До конца регулярного сезона «Вегасу» осталось десять матчей. Сейчас у него 68 очков в 46 матчах. Сезон регулярного чемпионата завершится 19 мая.

«Вегас» дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18 и пока выходил в плей-офф в каждом розыгрыше. Он стал четвертой командой в истории лиги, выходившей в плей-офф в каждом из четырех дебютных сезонов.

Кроме него это удавалось «Эдмонтону» (13 раз, 1980-1992), «Нью-Йорк Рейнджерс» (9, 1927–1935) и «Сент-Луису» (6, 1968–1973).