Вегас (х)
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#Вегас (х) #НХЛ #Хоккей

«Вегас» стал первым клубом сезона НХЛ, вышедшим в плей-офф. Он попадает туда в каждом розыгрыше с момента дебюта

вчера, 09:26

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Он лидирует в таблице Западного дивизиона и теперь точно сыграет в плей-офф.

  • «Вегасу» перед матчем с «Сан-Хосе» не хватало одного очка для выхода в плей-офф. Ему достаточно было не проиграть в основное время.
  • Он стал первой командой в лиге, вышедшей в эту стадию турнира в текущем сезоне. Всего в нее попадают 16 команд – по четыре лучших от каждого дивизиона.
  • До конца регулярного сезона «Вегасу» осталось десять матчей. Сейчас у него 68 очков в 46 матчах. Сезон регулярного чемпионата завершится 19 мая.

«Вегас» дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18 и пока выходил в плей-офф в каждом розыгрыше. Он стал четвертой командой в истории лиги, выходившей в плей-офф в каждом из четырех дебютных сезонов.

Кроме него это удавалось «Эдмонтону» (13 раз, 1980-1992), «Нью-Йорк Рейнджерс» (9, 1927–1935) и «Сент-Луису» (6, 1968–1973).

Все фото: сайт НХЛ
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Комментарии (1)
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vladik12
вчера, 15:10

Вывод: просто нереально круто сработали на драфте расширения.

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