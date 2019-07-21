Кейн забил «Ювентусу» с центра поля. Победный супергол в компенсированное время
На Международном кубке чемпионов – товарищеском турнире, который проходит сейчас в США и Азии, состоялся седьмой матч.
«Тоттенхэм» мог встретиться с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов, если бы итальянцы прошли «Аякс». Но встреча прошла в межсезонье, «Тоттенхэм» выиграл 3:2. Счет открыл Ламела, затем за «Юве» забили Игуаин и Роналду, Моура вскоре сравнял счет.
А победный гол на последних минутах заколотил Харри Кейн. С центра поля за шиворот Войцеху Щесны.
Моура здорово поборолся в центре поля.
Кейн решил грохнуть прямо оттуда.
Мяч по дуге летел точно в цель.
Щесны попытался достать, но слишком сильно вышел из ворот.
В воротах и вратарь, и мяч. А Кейн – супергерой.
А теперь в динамике (на видео с 7:15):
А поляку припомнили твит после того, как «Тоттенхэм» проиграл 1:5 «Ньюкаслу» в последнем туре сезона-2015/16.
Сверхинтересных результатов на турнире пока нет. Вкратце:
- «Арсенал» выиграл два матча – у «Баварии» 2:1, у «Фиорентины» 3:0;
- «Бавария» при этом обыграла 3:1 «Реал»;
- «Фиорентина» зато победила «Гвадалахару» 2:1. Мексиканцев разгромила и «Бенфика» (3:0);
- Еще один матч с супервывеской – «МЮ» против «Интера». 1:0 победили англичане.
У «Тоттенхэма» следующий матч с «МЮ» – 25 июля. «Ювентус» сыграет днем ранее с «Интером».