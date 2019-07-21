Харри Кейн
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#Харри Кейн #Тоттенхэм #Ювентус

Кейн забил «Ювентусу» с центра поля. Победный супергол в компенсированное время

21 июля 2019, 17:07
Михаил Морозов

На Международном кубке чемпионов – товарищеском турнире, который проходит сейчас в США и Азии, состоялся седьмой матч.

«Тоттенхэм» мог встретиться с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов, если бы итальянцы прошли «Аякс». Но встреча прошла в межсезонье, «Тоттенхэм» выиграл 3:2. Счет открыл Ламела, затем за «Юве» забили Игуаин и Роналду, Моура вскоре сравнял счет.

А победный гол на последних минутах заколотил Харри Кейн. С центра поля за шиворот Войцеху Щесны.

Моура здорово поборолся в центре поля.

Кейн решил грохнуть прямо оттуда.

Мяч по дуге летел точно в цель.

Щесны попытался достать, но слишком сильно вышел из ворот.

В воротах и вратарь, и мяч. А Кейн – супергерой.

А теперь в динамике (на видео с 7:15):

А поляку припомнили твит после того, как «Тоттенхэм» проиграл 1:5 «Ньюкаслу» в последнем туре сезона-2015/16.

Сверхинтересных результатов на турнире пока нет. Вкратце:

  • «Арсенал» выиграл два матча – у «Баварии» 2:1, у «Фиорентины» 3:0;
  • «Бавария» при этом обыграла 3:1 «Реал»;
  • «Фиорентина» зато победила «Гвадалахару» 2:1. Мексиканцев разгромила и «Бенфика» (3:0);
  • Еще один матч с супервывеской – «МЮ» против «Интера». 1:0 победили англичане.

У «Тоттенхэма» следующий матч с «МЮ» – 25 июля. «Ювентус» сыграет днем ранее с «Интером».

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Все фото: Global Look Press
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