Кейн забил «Ювентусу» с центра поля. Победный супергол в компенсированное время

На Международном кубке чемпионов – товарищеском турнире, который проходит сейчас в США и Азии, состоялся седьмой матч.

«Тоттенхэм» мог встретиться с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов, если бы итальянцы прошли «Аякс». Но встреча прошла в межсезонье, «Тоттенхэм» выиграл 3:2. Счет открыл Ламела, затем за «Юве» забили Игуаин и Роналду, Моура вскоре сравнял счет.

А победный гол на последних минутах заколотил Харри Кейн. С центра поля за шиворот Войцеху Щесны.