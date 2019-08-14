Везде мелькает инцидент с арбитром и президентом «Ахмата». Тут самое полное объяснение

«Спартак» уверенно обыгрывал «Ахмат» 3:0 в матче пятого тура РПЛ, но до сих пор обсуждаются события, произошедшие после гола Мбенга. Игрок «Ахмата» повздорил с капитаном «Спартака» Джикией, получил желтую карточку, а в следующем эпизоде подкатился под него и был удален. Это вызвало ярость всех представителей «Ахмата».

Последовал выкрик в микрофон об арбитре Алексее Сухом, речь была неразборчивой. Вероятно, это были слова на чеченском: «Судья, газ ю ол», что переводится как «Судья – ты козел». Сделал это сотрудник клуба Ризван Эдильсултанов. Он же сообщил , что сам кричал в микрофон, извинился за оскорбление и подтвердил информацию о своем увольнении за этот инцидент .

У телеграм-канала «Мутко против» другие данные: эти слова произнес президент «Ахмата» Магомед Даудов, для увольнения которого у клуба нет полномочий. Позже появилось видео, где Даудов схватил арбитра за руку после игры и вместе с ним пошел в тоннель.

Видео взято с ютуб-канала RMP NEWS

Официальные лица опровергают:

Заявление пресс-службы «Ахмата»: «После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча ».

Заявление руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова: «Угроз не было, я репортаж смотрел. Я сам разговаривал с Даудовым, и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар, ни у кого вопросов не возникло. Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра».

При этом Даудов не имел права находиться в технической зоне , что подтвердил и Егоров. Кроме того, если физический контакт с судьей был, то за отсутствие обеспечения безопасного проведения игры РФС может наказать «Ахмат» штрафом и проведением на нейтральном поле от одного до трех матчей.

Что касается самого Даудова, то наказание ему определит комитет по этике. Если было принуждение судьи к каким-либо действиям против его воли, то срок дисквалификации Даудова составит от шести месяцев до двух лет. Но, как было сказано выше, в рапорте данных о воздействии на судью нет.

Каким мы знаем Даудова

Магомеду Даудову 39 лет. Он – Председатель Парламента Чеченской Республики с 2015 года. С ноября 2011-го – президент «Ахмата» после передачи полномочий Рамзаном Кадыровым, который сослался на исключительную загруженность.

Чем запомнился Даудов:

В марте 2013 года во время матча «Терека» с «Рубином» Рамзан Кадыров оскорбил судью в микрофон. Реакция Даудова: «Я полностью его поддерживаю! Обратили бы лучше внимание на то, почему российские судьи не востребованы в Европе. Когда в последний раз мы их видели на чемпионатах мира и Европы? В судейском корпусе – бардак и произвол».

Через пару недель после этого «Терек» проиграл «Зениту» 0:3, но клуб снова не устроило судейство, на этот раз Сергея Карасева. Даудов: «Как мне называть человека, который предвзятыми действиями влияет на результат и издевается над болельщиками – уважаемым Сергеем Геннадиевичем или продажным козлом?».

В 2015-м «Терек» разгромил «Зенит» 4:1, Андре Виллаш-Боаш раскритиковал организацию матча из-за постоянных выкриков в микрофон, сказав, что матч напоминал вечеринку. Реакция Даудова: «Призывы диктора поддержать команду являются частью праздничного антуража, ведь футбол является именно праздником. И, кстати, регламентом проведения соревнований это не запрещено. Главному тренеру «Зенита» следовало бы уважать страну, в которой он работает и получает заработную плату».