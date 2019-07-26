Игорь Шалимов
РПЛ
Олег Кононов
Спартак
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#Игорь Шалимов #РПЛ #Спартак #Олег Кононов

Инстаграм Шалимова – ад. Там он называет Кононова дебилом

26 июля 2019, 12:08

UPD: Шалимов удалил пост, в котором обозвал Кононова.

«Спартак» съездил на могилу Федора Черенкова в годовщину его шестидесятилетия.

Главный тренер команды Олег Кононов сказал: «Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он бы. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры».

Эти слова стали причиной резких комментариев со стороны Игоря Шалимова. В своем инстаграме он написал: «Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!».

Позже он отвечал на комментарии некоторых пользователей

Позже «СЭ» связался с Шалимовым и спросил его об этих комментариях:

– Не считаете, что высказывание звучит неоправданно резко?

– Не считаю. Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?

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Все фото: инстаграм Игоря Шалимова
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