Инстаграм Шалимова – ад. Там он называет Кононова дебилом

UPD: Шалимов удалил пост, в котором обозвал Кононова.

«Спартак» съездил на могилу Федора Черенкова в годовщину его шестидесятилетия.

Главный тренер команды Олег Кононов сказал: «Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он бы. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры».

Эти слова стали причиной резких комментариев со стороны Игоря Шалимова. В своем инстаграме он написал: «Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!».