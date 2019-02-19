«Спартак» не победил в 5 контрольных играх подряд. Зато выиграл Кубок «Матч Премьер»

Сегодня «Спартак» упустил победу в товарищеской игре над «Оренбургом»: на гол Луиса Адриано точным ударом ответил Деспотович – 1:1. Это пятый матч кряду, где красно-белые не могут победить. Из них проиграл «Спартак» только в одном:

«Марибор» – 1:1

«Актобе» – 2:2

«Слован» – 1:3

«Мура» – 1:1

«Оренбург» – 1:1

При этом в январе «Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер», где победил всех своих соперников – «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0). Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил неделю назад в интервью «Чемпионату», что у команды уже проглядывается рисунок игры и ошибки его не пугают, поскольку сейчас идут тренировочные сборы.