Олег Кононов

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«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
#Владимир Федотов
Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал
#Олег Кононов
Так почему все-таки Кононова называют «пиджаком»?
#Олег Кононов
Кто будет тренировать «Спартак» в ближайшую неделю
#Сергей Кузнецов
«Спартачи так радуются увольнению Кононова, будто дальше будет лучше». Социальные сети провожают Кононова
#Спартак
Последний вечер Кононова в «Спартаке» – история в фотографиях
#Олег Кононов
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
Болельщики «Спартака» не любят Кононова. Называют его пиджаком, выгоняют из клуба
#Олег Кононов
«Спартак» опять ставит на стандарты. Так было при Каррере, а потом его уволили
#Спартак
Кононов VS Каррера - чей «Спартак» успешнее? Только цифры
#Спартак
Кононов пришел в «Спартак» из «Арсенала». Кажется, он ошибся
#Олег Кононов
«Спартак» снова проиграл. Дела в клубе – просто катастрофа
#Спартак