Доменико Тедеско

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Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском
#Доменико Тедеско
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
#Доменико Тедеско
После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
#Спартак
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
36 светлых историй из сезона РПЛ
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#РПЛ
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«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
#Спартак
«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
#Спартак
«Почему ты очень красивый?» Тедеско взял интервью у Ещенко
#Доменико Тедеско
Тедеско удален в дерби: спорил из-за пенальти, орал на судей, толкал резервного
#Доменико Тедеско
Тедеско уже говорит по-русски. Это шестой язык, которым он владеет
#Доменико Тедеско
Новый матч Тедеско в России – еще одна желтая карточка. В «Спартаке» только у трех игроков предупреждений больше, чем у него
#Доменико Тедеско
ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте
#Футбол
Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул
#Кубок России
Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?
#Доменико Тедеско
Каждый матч Тедеско в «Спартаке» – эмоции. От этого есть карточки и уже возможна дисквалификация
#Доменико Тедеско
Первая домашняя победа Тедеско – в фотографиях Наталии Кондратенко
#РПЛ
Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был
#Джордан Ларссон
Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили
#Спартак
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
#Доменико Тедеско
Тедеско всего 34 года – в России не было таких молодых тренеров из Европы
#Доменико Тедеско
Тедеско часто вспоминают увольнение из «Шальке». Насколько там все жестко и кто виноват в провале?
#Доменико Тедеско