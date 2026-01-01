Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Доменико Тедеско
Поделиться:
Доменико Тедеско
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
2
#Россия
2
Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском
#Доменико Тедеско
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
#Доменико Тедеско
После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
#Спартак
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
8
«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
#Спартак
«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
#Спартак
«Почему ты очень красивый?» Тедеско взял интервью у Ещенко
#Доменико Тедеско
Тедеско удален в дерби: спорил из-за пенальти, орал на судей, толкал резервного
#Доменико Тедеско
Тедеско уже говорит по-русски. Это шестой язык, которым он владеет
#Доменико Тедеско
Новый матч Тедеско в России – еще одна желтая карточка. В «Спартаке» только у трех игроков предупреждений больше, чем у него
#Доменико Тедеско
ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте
#Футбол
Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул
#Кубок России
Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?
#Доменико Тедеско
Каждый матч Тедеско в «Спартаке» – эмоции. От этого есть карточки и уже возможна дисквалификация
#Доменико Тедеско
Первая домашняя победа Тедеско – в фотографиях Наталии Кондратенко
#РПЛ
Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был
#Джордан Ларссон
Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили
#Спартак
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
#Доменико Тедеско
Тедеско всего 34 года – в России не было таких молодых тренеров из Европы
#Доменико Тедеско
Тедеско часто вспоминают увольнение из «Шальке». Насколько там все жестко и кто виноват в провале?
#Доменико Тедеско