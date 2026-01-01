Доменико Тедеско

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Футбол
Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»
#Доменико Тедеско
Футбол
«Я люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался на русском языке с болельщиками после игры с «Химками»
#Доменико Тедеско
Футбол
РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на три игры
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско останется в «Спартаке» до конца контракта
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан
#РПЛ
Футбол
Тедеско не продлит контракт со «Спартаком»
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско в «Спартаке» штрафует игроков за минуту опоздания
#Александр Соболев
Футбол
«Спартак» – единоличный лидер РПЛ после 12 туров. Клуб продлит контракт с Тедеско
#Спартак
Футбол
У Тедеско ангина. Он может пропустить матч с «Уфой»
#Доменико Тедеско
Футбол
«Спартак» выиграл четыре матча летом. Все – без присутствия Тедеско
#Спартак
Футбол
Тедеско нет в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»
#Доменико Тедеско
Футбол
Кокорин пропустит матчи с «Ахматом» и «Уфой»
#Александр Кокорин
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Футбол
«Сезон новый, порядки старые». Реакция твиттера «Спартака» на результат матча с «Сочи»
#Спартак
Футбол
«Я не знаю». Тедеско на русском ответил на вопрос о судействе в матчах «Спартака»
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско отправил мошенникам 250 тысяч рублей
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско дисквалифицирован до конца сезона
#Доменико Тедеско
Футбол
У Тедеско уже пятая карточка в РПЛ. Ни у кого в лиге столько нет
#Доменико Тедеско
Футбол
Журналистов «СЭ» не пустили в ложу прессы на игре «Спартака». Им дали билеты на «Джокера»
#Доменико Тедеско