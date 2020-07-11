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#Доменико Тедеско #РПЛ #Спартак #Сочи

Тедеско отправил мошенникам 250 тысяч рублей

11 июля 2020, 22:13

По информации Baza, когда «Спартак» прилетел на выездной матч с «Сочи», Доменико Тедеско получил сообщение от мошенника, в профиле которого стояла фотография сотрудника клуба. Мошенник попросил 250 тысяч рублей на лечение родственника – и Тедеско перевел сумму.

Позднее обман вскрылся. «Спорт-Экспресс» пишет, что «Спартак» уже обратился в полицию по этому делу.

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