Доменико Тедеско
Спартак
Журналистов «СЭ» не пустили в ложу прессы на игре «Спартака». Им дали билеты на «Джокера»
20 октября 2019, 11:10
Перед матчем «Спартака» и «Рубина» журналисты «СЭ» брали интервью у Доменико Тедеско. В газете нового главного тренера «Спартака» изобразили в образе Джокера – героя одноименного фильма.
На сайте «СЭ» опубликовано заявление редакции по этой ситуации. Тезисы:
- Обижать и оскорблять Тедеско никто не хотел.
- Никаких ассоциаций с клоуном. Только с игральной картой и фильмом.
- Обложка – афиша фильма-матча с Тедеско в роли гения.
На первой игре «Спартака» с Тедеско журналистов «СЭ» не пустили в ложу прессы. Эту ситуацию описал в инстаграме Игорь Рабинер. Вместо пропуска на трибуну им отдали билеты на «Джокера» в кино.
Что надо знать о «Джокере»:
- Это психологический триллер. В фильме показана одна из версий истории происхождения и развития героя Джокера. Это клоун, у которого проблемы с психикой. Он наблюдается у специалиста, за время фильма несколько раз убивает людей, попадает в лечебницу. Интересно, что изначально Джокер был обычным комиком и уличным клоуном.
- Обложка «СЭ» вызвала разную реакцию из-за неоднозначного образа самого героя. Роль «Джокера» исполняет Хоакин Феникс. Перед съемками актер сбросил 23 килограмма. Джокер показан человеком из низов, которого никто не замечает. В фильме Джокер часто смеется (большинство раз из-за проявления болезни – приступы смеха он не контролирует).
- Бюджет «Джокера» – 55 миллионов долларов. В российском прокате фильм уже собрал более 600 миллионов долларов. Средний рейтинг «Джокера» на КиноПоиске – 8,3 из 10. В рейтинге 250 лучших фильмов по результатам голосования зрителей «Джокер» прямо сейчас занимает 63-е место.
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