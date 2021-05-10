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#Доменико Тедеско #РПЛ #Спартак

«Я люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался на русском языке с болельщиками после игры с «Химками»

вчера, 21:15

В последнем матче 29-го тура «Спартак» обыграл «Химки» 2:1 и вышел на второе место.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам по окончании матча на русском языке:

«Ребят, добрый вечер. Спасибо за все. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду. Буду скучать по вам».

Твиттер «Спартака»

Леонид Федун поблагодарил Тедеско. «Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», – завершил он свою речь и подарил тренерскому штабу футболки «Спартака».

«Спартаку» осталась последняя игра против «Ахмата», она состоится 16 мая. В ней решится, выйдет ли клуб в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого нужно не проиграть в Грозном.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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