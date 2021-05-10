«Я люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался на русском языке с болельщиками после игры с «Химками»

Леонид Федун поблагодарил Тедеско. «Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», – завершил он свою речь и подарил тренерскому штабу футболки «Спартака».

«Спартаку» осталась последняя игра против «Ахмата», она состоится 16 мая. В ней решится, выйдет ли клуб в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого нужно не проиграть в Грозном.