Доменико Тедеско
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Спартак
«Я люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался на русском языке с болельщиками после игры с «Химками»
вчера, 21:15
В последнем матче 29-го тура «Спартак» обыграл «Химки» 2:1 и вышел на второе место.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам по окончании матча на русском языке:
«Ребят, добрый вечер. Спасибо за все. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду. Буду скучать по вам».
Леонид Федун поблагодарил Тедеско. «Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», – завершил он свою речь и подарил тренерскому штабу футболки «Спартака».
«Спартаку» осталась последняя игра против «Ахмата», она состоится 16 мая. В ней решится, выйдет ли клуб в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого нужно не проиграть в Грозном.
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