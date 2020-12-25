Доменико Тедеско
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#Доменико Тедеско #Футбол #РПЛ #Спартак

Тедеско останется в «Спартаке» до конца контракта

4 часа назад

Доменико Тедеско продолжит работу в «Спартаке» после паузы в РПЛ. Клуб официально объявил, что Тедеско останется до конца контракта. Он уйдет из «Спартака» в мае 2021 года.

Сам Тедеско сказал: «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения».

До этого Тедеско объявил, что не продлит действующий договор со «Спартаком». Он работает в клубе с 2019 года. «Спартак» имеет 35 очков и идет на третьем месте в чемпионате России.

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