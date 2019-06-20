Новые откровения Федуна: с Каррерой не было будущего, Кононов будет строить команду, чемпионство – «если повезет»

Президент «Спартака» Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату». В первой части мы узнали, что клубом через несколько лет будут управлять болельщики.

Сегодня – порция откровений о Каррере, Кононове, амбициях Цорна и странном переподписании Ломовицкого:

Снова винит какие-то другие силы: «В 2006-м она [команда] набрала одинаковое количество очков с ЦСКА. Была близка к золоту, но чисто административные вещи не позволили нам стать чемпионами хотя бы раз . Потом был второй цикл, при Карпине. Та команда в 2009-м тоже должна была стать чемпионом, но снова не хватило. Повторю, не хочу открывать подноготную, напишу в своих мемуарах, но тогда тоже была полная чернуха».

Понял, что с Каррерой нет будущего: « Когда мы потеряли Кубок и серебро . Но тогда, в мае 2018-го, решил дать еще шанс. Все-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки».

Почему рядом с клубом были Трабукки и Гурцкая: «Трабукки был переводчиком Карреры на всех заседаниях и поэтому обладал всей информацией о клубе. На мои попытки сказать, что это не очень хорошо, Каррера отвечал: «Марко мне нужен». Ну, я не спорил – раз нужен, так нужен . А за Трабукки пришел Гурцкая, вот и все».