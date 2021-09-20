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Леонид Федун
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Леонид Федун
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Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝
#РПЛ
20 сентября 2021, 22:51
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
#Дмитрий Попов
05 августа 2021, 00:48
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
21 июня 2021, 16:29
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
08 декабря 2020, 23:20
В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
#Спартак
04 декабря 2020, 17:35
Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
#Леонид Федун
10 августа 2020, 12:55
«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
9
#Спартак
03 августа 2020, 16:11
9
Полиция почти месяц задерживает фанатов «Спартака». Не помогают даже Федун и РПЛ
1
#Спартак
10 июля 2020, 20:06
1
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта 2020, 14:20
1
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к «Черному Зеркалу» – про серию, где премьер Британии занимался сексом со свиньей
1
#Зенит
19 июля 2020, 22:00
1
«Спартаку» не дают американскую визу. Из-за этого срывается сбор в США
#Спартак
10 ноября 2019, 14:59
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
1
#Леонид Федун
31 июля 2019, 08:25
1
Мощная идея Федуна: он уйдет из «Спартака», клуб отдадут фанатам, бюджет снизят
#Спартак
19 июня 2019, 21:18
РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов
#РПЛ
06 июня 2019, 15:14
«Спартак» снова проиграл. Дела в клубе – просто катастрофа
#Спартак
14 апреля 2019, 21:35