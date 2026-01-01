Леонид Федун

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Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝
#РПЛ
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
#Дмитрий Попов
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
#Спартак
Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
#Леонид Федун
«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
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#Спартак
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Полиция почти месяц задерживает фанатов «Спартака». Не помогают даже Федун и РПЛ
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#Спартак
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Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
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Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к «Черному Зеркалу» – про серию, где премьер Британии занимался сексом со свиньей
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#Зенит
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«Спартаку» не дают американскую визу. Из-за этого срывается сбор в США
#Спартак
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
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#Леонид Федун
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Мощная идея Федуна: он уйдет из «Спартака», клуб отдадут фанатам, бюджет снизят
#Спартак
РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов
#РПЛ
«Спартак» снова проиграл. Дела в клубе – просто катастрофа
#Спартак