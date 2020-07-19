Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к «Черному Зеркалу» – про серию, где премьер Британии занимался сексом со свиньей
«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Кубка России. До и после матча продолжаются взаимные нападки и троллинг. Сначала команды соревновались по хэштегам, а теперь «Зенит» вышел на новый уровень по жесткому троллингу.
Еще до матча гендиректор «Зенита» Александр Медведев неудачно прокомментировал празднование Дзюбы и Азмуна: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это он заплатил штраф.
Теперь отличились уже фанаты «Зенита». На трибунах в Санкт-Петербурге появился баннер «Черное зеркало. Эпизод 1». Первым его показал в твиттере журналист «СЭ» Гоша Чернов. Он же добавил контекст про секс премьер-министра со свиньей. В твиттере уже много обсуждений.
Первый эпизод сериала «Черное зеркало» вышел в декабре 2011 года. Главный момент: британский премьер-министр Майкл Кэллоу занимается сексом со свиньей в прямом эфире на телевидении. Он делал это для спасения похищенной принцессы. Ее выпустили еще до начала эфира, но никто не увидел.
Шамилю Газизову все это не понравилось: «Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно».
Леонид Федун еще ничего не знал о баннере, но наехал на «Зенит»: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки».