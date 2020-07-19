Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к «Черному Зеркалу» – про серию, где премьер Британии занимался сексом со свиньей

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Кубка России. До и после матча продолжаются взаимные нападки и троллинг. Сначала команды соревновались по хэштегам, а теперь «Зенит» вышел на новый уровень по жесткому троллингу.

Еще до матча гендиректор «Зенита» Александр Медведев неудачно прокомментировал празднование Дзюбы и Азмуна: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это он заплатил штраф.

Теперь отличились уже фанаты «Зенита». На трибунах в Санкт-Петербурге появился баннер «Черное зеркало. Эпизод 1». Первым его показал в твиттере журналист «СЭ» Гоша Чернов. Он же добавил контекст про секс премьер-министра со свиньей. В твиттере уже много обсуждений.