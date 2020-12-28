Федун – четвертый в списке самых обедневших миллиардеров 2020 года

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за год $1,757 миллиарда, по данным Forbes. Федун занимает пост вице-президента «Лукойла».

На 20 декабря 2020 года его состояние оценивается в $8,259 млрд.

Сильнее Федуна за год финансово пострадали Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов.

Состояние Алекперова уменьшилось на четыре миллиарда долларов вместе с котировками «Лукойла». Обвал котировок связан с разрывом сделки ОПЕК+ и локдаунов на фоне пандемии коронавируса.