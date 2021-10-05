Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»

Телеграм-канал «Бойлерная» первым написал, что врачи запретили Леониду Федуну посещать матчи «Спартака». У него ухудшилась работа сердечно-сосудистой системы после коронавируса.

5 октября канал «Кремлевский мамковед» рассказал, что Леонид Федун уехал на лечение в Германию. Позже эта информация появилась в СМИ.

Со стороны «Спартака» выступил пресс-атташе Дмитрий Зеленов: «Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем».

Летом Леонид Федун рассказывал, что дважды переболел коронавирусом. В июле он сделал прививку. Впервые Федун заболел еще в мае 2020 года. Тогда предупреждал о рисках, связанных с коронавирусом.

В последней игре перед паузой «Спартак» выиграл в гостях у «Ахмата» (1:0). Клуб занимает седьмое место в РПЛ.