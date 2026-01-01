Евгений Гинер

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«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
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#Евгений Гинер
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Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
#ЦСКА
РФС будет комментировать работу судей, штрафовать клубы за их критику и откажется от реформы в ПФЛ
#РФС
История отношений ЦСКА и ВЭБ: раньше банк давал деньги на стадион, сейчас – получил 75% акций клуба
#ЦСКА
Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС
#Евгений Гинер
«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства
#ЦСКА