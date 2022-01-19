Где купить билеты на ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 19 января ФИФА открыла официальную продажу билетов. Пока запущен только первый этап продаж. Организация принимает заявки на билеты от фанатов. Крайний срок подачи – 8 февраля. Если число заявок превысит количество мест, они будут распределены специальной жеребьевкой.
Как подать заявку на покупку билета на ЧМ-2022?
Билеты доступны на официальном билетном портале от ФИФА. Технология подачи заявки:
1. Регистрация/вход в аккаунт на FIFA.com/tickets
2. Выбор одной из трех категорий билетов.
3. Ожидание ответа от ФИФА.
Нет никакой разницы во времени подачи заявки. Каждый может отправить в любой момент с 19 января по 8 февраля – преимущества не будет ни у кого. До 8 марта на почту придет ответ с одним из трех результатов по заявке: успешная, частично успешная, неудачная. Дальше будут отдельные инструкции по оплате билетов и крайнему сроку их подтверждения.
Какие билеты доступны для покупки на ЧМ-2022?
У каждого матча есть билеты в четырех категориях стоимости. Первая категория – самая дорогая. Это лучшие места на стадионе. Вторая и третья категории – остальные места. Четвертая доступна только для жителей Катара. Стоимость билетов на нее ниже, чем в остальных.
Какие типы билетов продаются на ЧМ-2022:
✔️ Индивидуальные билеты на матч (IMT). Тут все просто и понятно. Такие билеты уже доступны на все игры ЧМ-2022.
✔️ Серия билетов на матчи конкретной сборной (TST). Тут есть разное:
- TST3 – три матча сборной на групповом этапе.
- TST4 – четыре матча сборной. Группа + 1/8 финала.
- TST7 – семь матчей сборной. Группа + все стадии плей-офф.
Если выбранная сборная не выйдет в плей-офф или вылетит на одной из стадий, обладателю подходящей серии билетов гарантируется место на стадионе в матчах плей-офф.
✔️ Серия билетов на четыре стадиона. Нововведение от Катара, который создал несколько фиксированных билетных серий для такой категории. Болельщик выбирает билет, действующий на четыре конкретных матча на четырех разных аренах. И может подстраивать под такой календарь все свое пребывание на чемпионате мира.
✔️ Билеты для людей с ограниченными возможностями.
Сколько стоят билеты на ЧМ-2022?
💰 Билет на первый матч ЧМ-2022 для иностранцев стоит от 300 до 618 долларов.
💰 Серия билетов на три матча одной команды обойдется в пределах 226 и 725 долларов.
💰 Билет на финал ЧМ-2022 для иностранцев стоит от 605 до 1606 долларов.
💰 Самые дешевые билеты для иностранных болельщиков – 69 долларов (250 риалов).
💰 На каждую игру группового этапа можно купить билет от 70 до 220 долларов.
💰 Самые дешевые билеты для жителей Катара – 11 долларов (40 риалов).
Подробно можно посмотреть в разделе на официальном сайте ФИФА. Там указана стоимость в катарских риалах. Дополнительная информация есть в нашей новости:
ФИФА открыла продажу билетов на ЧМ-2022. Нижняя категория будет самой дешевой с 1986 года
Какие ограничения существуют при покупке билетов на ЧМ-2022?
Каждый аккаунт на FIFA.com/tickets привязан к почте. ФИФА ограничивает количество билетов, которые доступны для покупки с одной почты. Можно подать заявку максимум на шесть билетов в одном конкретном матче. Максимальное количество заявок на все игры ЧМ-2022 вместе с одного почтового адреса – 60. Матчи ЧМ-2022 в Катаре пройдут на восьми стадионах.
В 2021 году билеты на ЧМ-2022 уже продавались. Разве нет?
Еще в марте 2021 года ФИФА действительно выпустила билеты на ЧМ-2022. Они доступны по программе гостеприимства MATCH Hospitality. Билеты на финал ЧМ-2022 по ней продаются по два сразу. Общая стоимость – более 48 тысяч евро. Для обладателей таких билетов доступны лаундж-зона, парковочные места, обед из четырех блюд и эксклюзивный подарок.
На ЧМ-2022 пустят без вакцинации от коронавируса? «Спутник V» одобрен?
Катар уже объявил, что на трибунах ЧМ-2022 будут только вакцинированные зрители. Власти объясняют это желанием защитить людей. Страна подготовилась к тому, что вакцинируются не все. Специально для фанатов Катар заготавливает дополнительный миллион доз вакцины. В октябре 2021 года Катар официально признал «Спутник V». С ним можно ехать в страну.
Что еще надо знать о ЧМ-2022?
Сборная России еще не попала на ЧМ-2022, потому что заняла второе место в отборочной группе. Теперь для квалификации на ЧМ ей надо пройти мини-турнир из двух матчей. Любое поражение – окончательный вылет. 24 марта Россия сыграет с Польшей. Если победит, то выйдет на команду из пары Швеция – Чехия. Вторая игра России состоится 29 марта.
На турнире будет 64 матча. Их даты и стадионы проведения уже определены – все можно посмотреть на официальной графике. Жеребьевка ЧМ-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Пока нет информации о датах новых этапов продажи билетов, но «Р-Спорт» пишет, что эта продажа предполагается до начала жеребьевки. Она будет в порядке живой очереди.
У чемпионата мира в Катаре будет несколько отличительных черт. Он проходит в сокращенные временные рамки – 28 дней. Так сделано, чтобы меньше сложностей было у клубных чемпионатов. Весь ЧМ-2022 умещен в восемь стадионов. Максимальное расстояние между ними – 75 километров. Поэтому ФИФА и ввела новую категорию билетов.
Вокруг ЧМ-2022 постоянно проходят акции протеста. Норвегия официально выступала в поддержку рабочих, которые строят стадионы ЧМ-2022 (подробно – тут). С момента начала строительства погибли около семи тысяч рабочих. Журналисты и эксперты публикуют обвиняют Катар в нарушении прав человека. Страны просят ФИФА лучше контролировать весь процесс.
Из-за этого создается негативная атмосфера. Фанаты «Баварии» открыто выступали против продления контракта со спонсорами из Qatar Airways. Бывший футболист и эксперт английского телевидения Гари Линекер уже заранее сказал, что не будет работать на турнире за катарские деньги. Но поедет на ЧМ-2022 вместе с командой BBC, потому что это его работа.
Есть и позитивные вещи: организаторы думают о фанатах и обещают для них много необычных вещей. Уже официально анонсированы фанатские кемпинги, которые будут в пустыне. Так о фанатском приезде на ЧМ говорил Хави: «Люди будут поражены ресторанами, магазинами, пляжами, разнообразными музеями и культурными объектами, когда они посетят их».