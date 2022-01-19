Где купить билеты на ЧМ-2022

Какие билеты доступны для покупки на ЧМ-2022?

У каждого матча есть билеты в четырех категориях стоимости. Первая категория – самая дорогая. Это лучшие места на стадионе. Вторая и третья категории – остальные места. Четвертая доступна только для жителей Катара. Стоимость билетов на нее ниже, чем в остальных.

Какие типы билетов продаются на ЧМ-2022:

✔️ Индивидуальные билеты на матч (IMT). Тут все просто и понятно. Такие билеты уже доступны на все игры ЧМ-2022.

✔️ Серия билетов на матчи конкретной сборной (TST). Тут есть разное:

TST3 – три матча сборной на групповом этапе.

TST4 – четыре матча сборной. Группа + 1/8 финала.

TST7 – семь матчей сборной. Группа + все стадии плей-офф.

Если выбранная сборная не выйдет в плей-офф или вылетит на одной из стадий, обладателю подходящей серии билетов гарантируется место на стадионе в матчах плей-офф.

✔️ Серия билетов на четыре стадиона. Нововведение от Катара, который создал несколько фиксированных билетных серий для такой категории. Болельщик выбирает билет, действующий на четыре конкретных матча на четырех разных аренах. И может подстраивать под такой календарь все свое пребывание на чемпионате мира.

✔️ Билеты для людей с ограниченными возможностями.