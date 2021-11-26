Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022

В последнем туре отборочного раунда к ЧМ-2022 сборная России проиграла Хорватии (0:1), заняла второе место в своей группе и прошла в стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катар.

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. С самой процедурой вы можете ознакомиться по материалу на официальном сайте УЕФА.

По итогам жеребьевки сборная России попала в первый полуфинал пути В. В домашнем полуфинале она сыграет со сборной Польши. Эта встреча состоится 24 марта 2022 года.

Если Россия победит, то выходит в финал пути и сыграет с победителем пары Швеция-Чехия 29 марта на домашнем поле.