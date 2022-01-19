ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

ФИФА открыла продажу билетов на ЧМ-2022. Нижняя категория будет самой дешевой с 1986 года

2 часа назад

ФИФА открыла первый этап продаж билетов на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

  • До 8 февраля можно подать заявку через сайт ФИФА.
  • После окончания дедлайна ФИФА распределит билеты по заявкам. Тогда их можно оплатить.
  • Если заявок оказалось больше доступных билетов, то их случайным образом распределяют – вне зависимости от того, когда подана заявка.

Билеты для иностранцев на матчи группового этапа поделены на три категории и стоят от 70 до 220 долларов. Для граждан Катара (четвертая категория) они стоят от 11 долларов.

The Times утверждает, что это самая низкая цена с ЧМ в Мексике 1986 года. Тогда билеты стоили минимум по 3 доллара – это было эквивалентом оплаты одного дня среднего мексиканского рабочего. Но большинство билетов продавались не на отдельные игры, а на серии из нескольких игр, что вызвало критику ФИФА.

Цена билетов для жителей Катара обсуждается в СМИ из-за резонанса вокруг строительства объектов к ЧМ. Правозащитники неоднократно рассказывали о низких условиях труда рабочих в Катаре.

ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Окончательный состав участников определится весной.

Россия сохраняет шансы на участие. В марте она сыграет с Польшей в полуфинальных стыковых матчах и если победит, то пройдет в финал.


 

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Источник:
ФИФА
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