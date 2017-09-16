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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 31
Витиньо 68
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
16 сент. 2017, 16:30 МСК
16.09.2017, 16:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
31'
31'
90
6
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
85
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
73
11
Витиньо
Витиньо
68'
68'
70
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
5
Бобен
Матия Бобен
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
46
12
Ионов
Алексей Ионов
62
22
Дядюн
Владимир Дядюн
51
Запасные
57
Гошев
Евгений Гошев
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Макеев
Евгений Макеев
2
Киреев
Игорь Киреев
84
Гацкан
Александр Гацкан
19
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
11
Бухаров
Александр Бухаров
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов