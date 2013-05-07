Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 105
Муса 120
Кубок России, 1/2 финала

Кубок России,

1/2 финала

Россия
7 мая 2013, 17:00 МСК
7.05.2013, 17:00 МСК
вторник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Беляев
Максим Беляев
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Маргасов
Тимофей Маргасов
113
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
86
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Канга
Каку Гуелор Канга
102
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Васильев
Никита Васильев
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Голенда
Ян Голенда
0
Лепский
Максим Лепский
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
0
Эльм
Расмус Эльм
81
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
0
Хонда
Кейсуке Хонда
90
0
Муса
Ахмед Муса
120'
120'
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Васин
Виктор Васин
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Думбия
Сейду Думбия
105'